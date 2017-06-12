NI раскрыл тайну нового иранского истребителя HESA Saeqah

Иранский истребитель HESA Saeqah не так хорош, как утверждают иранские СМИ, об этом сообщается в материале американского журнала National Interest.

По мнению авторов статьи, Иран, несмотря на декларации, испытывает большие трудности с производством современных реактивных самолетов в силу изолированной промышленной базы в стране, так как ограниченное санкциями военное производство вынуждено выкручиваться , и это замедляет создание истребителей.

Иран продемонстрировал развитие своих военно-воздушных сил на примере истребителя HESA Saeqah, однако характеристики этого самолета остаются неопределенными. По мнению авторов статьи, детали относительно этих характеристик не будут впечатляющими, так как Saeqah является, по сути, модернизированным многоцелевым американским истребителем F-5 Freedom Fighter, созданным еще в 60-ых годах.

Основная модификация состоит в новой авионике и радаре, а также в двух хвостовых стабилизаторах вместо одного, утверждается в материале. Кроме того, истребители снабжены навигационной системой, созданной внутри страны, а также приборами для кабины, которые заказаны из России или Китая.