Названа причина смерти кратовского стрелка

По ее словам, специалисты считают, что Зенков мог застрелиться сам.

Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу, 10 июня, открыл огонь по прохожим из окна своего дома. После он начал перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов . Сообщалось, что после этого его ликвидировали.

Жертвами Зенкова стали четыре человека, двое были госпитализированы. Среди раненых также и сотрудники правоохранительных органов.

Сообщалось, что мужчина использовал оружие, которое привез из командировки в Чечню. Некоторое оружие он сделал самостоятельно. При этом разрешения на хранение огнестрельного оружия у него не было.