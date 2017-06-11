Первым украинцам отказали во въезде в ЕС

Во въезде в Евросоюз отказали 4 украинцам. По словам спикера министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, трое из них превысили срок пребывания в ЕС, а один был без биометрического паспорта, сообщает телеканал https://112.ua/glavnye-novosti/bezvizom-vospolzovalis-bolshe-700-ukraincev-vo-vezde-otkazali-4-lyudyam-beca-395137.html «112 Украина». Она пояснила, что один отказ был получен на румынской границе, один - на польской и два - на словацкой.

Всего безвизовым режимом Украины с Евросоюзом воспользовались уже больше 700 человек. Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. Церемония подписания законодательного решения о введении ЕС безвизового режима с Украиной состоялась 17 мая в Страсбурге.