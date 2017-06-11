Источник: кратовский стрелок конфликтовал с несколькими соседями последние семь лет

Застреливший четырех человек житель подмосковного поселка Кратово конфликтовал с несколькими соседями на протяжении последних семи лет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство. На этом фоне у него появились конфликты с несколькими соседями, которые продолжались последние семь лет", - сказал источник.

Днем 10 июня мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово, в результате чего погибли четыре человека, двое находятся в больнице, ранение также получил сотрудник Росгвардии. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ - "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия".

Зенков был ликвидирован в ходе спецоперации, проходившей в ночь на воскресенье и длившейся семь часов. Он оказал активное сопротивление сотрудникам МВД и Росгвардии. В ходе операции по обезвреживанию подозреваемого четыре сотрудника спецподразделений получили осколочные ранения от взрыва гранат, которые применил Зенков.