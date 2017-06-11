"Тереза Мэй - ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь", - сказал он, отметив, что все может закончиться для Мэй к середине следующей недели, спрогнозировав таким образом ее отставку.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство. Таким образом консерваторы в данный момент формируют правительство меньшинства, рассчитывая на парламентскую поддержку 10 депутатов от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.