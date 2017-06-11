СМИ сообщили о смерти главаря ИГИЛ

Как сообщает издание Mirror , Аль-Багдади был убит в ходе операции по освобождению от террористов города Ракка. По информации издания, в Ракке также был убит бывший иракский разведчик Айад Аль-Джумали, который являлся заместителем Аль-Багдади.

Ранее различные СМИ уже неоднократно сообщали о гибели или задержании главаря ИГ, однако он каждый раз опровергал эти сведения.