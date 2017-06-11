Болельщики армянского кикбоксера избили его оппонента на ринге

Болельщики напали на кикбоксера, посчитав, что он исподтишка отправил в нокаут соперника.

Инцидент произошел на соревнованиях в Париже, сообщает Yahoo!Sports

Издание опубликовало кадры инцидента.

Голландец Мертел Гронхарт мощнейшим ударом нокаутировал армянского спортсмена Арута Григоряна. Причем он ударил его в челюсть в момент, когда Григорян повернулся к сопернику спиной и не защищался.

«Это было по правилам, хотя и не очень порядочно. Судьи признали победу Гронхарта техническим нокаутом. Но, как только голландец принялся праздновать победу, произошло немыслимое», - пишет издание.

Посчитав, что победа голландца несправедлива, на ринг выбежали два болельщика и принялись избивать голландца. Тренеры и организаторы вовремя вмешались в драку и оттащили агрессивных фанатов.