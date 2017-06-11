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Болельщики армянского кикбоксера избили его оппонента на ринге
Болельщики напали на кикбоксера, посчитав, что он исподтишка отправил в нокаут соперника.
Инцидент произошел на соревнованиях в Париже, сообщает Yahoo!Sports.
Издание опубликовало кадры инцидента.
Голландец Мертел Гронхарт мощнейшим ударом нокаутировал армянского спортсмена Арута Григоряна. Причем он ударил его в челюсть в момент, когда Григорян повернулся к сопернику спиной и не защищался.
«Это было по правилам, хотя и не очень порядочно. Судьи признали победу Гронхарта техническим нокаутом. Но, как только голландец принялся праздновать победу, произошло немыслимое», - пишет издание.
Посчитав, что победа голландца несправедлива, на ринг выбежали два болельщика и принялись избивать голландца. Тренеры и организаторы вовремя вмешались в драку и оттащили агрессивных фанатов.
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