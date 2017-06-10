Порошенко: Украина никогда больше не вернётся в Советский Союз

Пётр Порошенко попрощался с Советским Союзом спустя 26 лет после его распада. Он заявил, что Украина никогда больше не вернётся в СССР.

Такое заявление прозвучало во время специальной церемонии перед зданием президентской администрации в Киеве. Там запустили отсчет до введения безвизового режима с ЕС

«Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз. Никогда Украина больше не вернётся в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация - возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», — заявил Порошенко, передает телеканал «112»

22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины. С 11 июня они смогут посещать страны ЕС без виз.