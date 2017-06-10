В Крыму прокомментировали новые санкции Киева

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара заявил, что немецкий политик Вилли Виммер просто не заметит санкций со стороны Киева. Об этом сообщает RT

«Киев лишний раз показал лицо режима, делая такие шаги. Но, думаю, политик такого уровня даже не обратит внимания на эти санкции. На его политической и общественной жизни это не скажется, поскольку сегодня Киев — это не то государство, которое является центром политической жизни ЕС », - сказал Ганжара.

По его словам запрет на въезд на территорию Украины — это не та мера, которой можно кого-либо напугать, поскольку мало кто из европейцев желает ехать в нищую и криминальную страну. При этом действия Киева вызывают негативную оценку в Европе и у населения Украины.

Ранее украинские спецслужбы запретили немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны из-за его визита в Крым в марте 2017 года.

Виммер посетил российский полуостров в составе делегации политиков Европарламента , стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.