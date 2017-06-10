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Опубликован первый клип про спецназ ССО ВС России
В Сети опубликован видеоклип и первая песня про спецназ Сил специальных операций Минобороны РФ, элиту армейского спецназа. Композиция набирает популярность среди аудитории. Автор композиции и видеоклипа Работает ССО Алексей Коркин.
Песня посвящается бойцам ССО ВС России, спецназу, разведке. В мае этого года президент России Владимир Путин лично наградил российских спецназовцев , которые два дня сдерживали атаку боевиков в сирийской провинции Алеппо. Отряд из 16 человек, не понеся потерь, отбил наступление террористов, которых насчитывалось около 300 человек.
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