Порошенко 14 июня посетит Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко в среду, 14 июня, посетит Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков.

«Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Пётр Порошенко», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что вернёт контроль над шахтами Донбасса.

В начале июня Донбасс посетили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

ФАН сообщало, что в самопровозглашённую Донецкую народную республику прибыл глава мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.