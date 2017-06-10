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СМИ: бывший тренер сборной России Фабио Капелло возглавит китайский "Цзянсу Сунин"
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин". Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
Сумма и срок соглашения с 70-летним итальянским специалистом на разглашаются. Его помощниками станут чемпион мира в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта и двукратный победитель Лиги чемпионов Кристиан Брокки.
Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Ранее он возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. Однако на турнире в Бразилии сборная России выступила крайне неудачно: сыграв вничью с командами Южной Кореи и Алжира, а также проиграв сборной Бельгии, россияне завершили выступление на мировом первенстве. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.
Последние годы китайские клубы очень активны на трансферном рынке. Летом 2016 года бразильский нападающий российского "Зенита" Халк перешел в "Шанхай СИПГ" за €55,8 млн. В январе 2017 года бразильский полузащитник "Челси" Оскар за €60 млн был куплен тем же "Шанхай СИПГ". "Шанхай Шеньхуа" подписал контракт с аргентинским нападающим Карлосом Тевесом, по которому футболист получает €37,5 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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