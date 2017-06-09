Названа причина высоких цен в Крыму

По его словам, позднее вступление региона в законодательное поле России по вопросу антимонопольного законодательства также может быть одной из причин высоких цен.

Артемьев отметил, что к нарушителям будут применять санкции.

«Мы будем осторожны здесь с правоприменением к бизнесу, мы это понимаем. Будем стараться сделать максимально мягко ту работу, которая нужна. Прежде всего, с механизмом предупреждения вначале, но, если предприниматель или госслужащий… не реагирует на это, только тогда наступает преследование, административное и уголовное», - добавил глава ФАС.

Согласно российскому законодательству, за картельный сговор предусматривается наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В октябре 2016 года Артемьев рассказал, что картельный сговор не может быть главной причиной высоких цен на продукты в Севастополе и Крыму.