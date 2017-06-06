«У нас все хорошо, всем добра»: Панин с дочерью записали видеообращение

Алексей Панин опубликовал обращение к общественности. Сообщение актер выложил в связи со скандалом вокруг провокационного видео артиста. Панин сделал публикацию в своём аккаунте в Instagram.

«У нас всё хорошо! Всем добра и любите цветы. Я ни перед кем не собираюсь оправдываться. Это та счастливая жизнь, которой живёт моя дочка. Взрослая жизнь - это взрослая жизнь. Она к ней не имеет отношения», - написал Панин.

На селфи Панин сфотографировался со своей дочерью. Скандал разгорелся после того, как в интернете появилось видео, на котором Панин гуляет в женском белье по улице и мастурбирует. Сам артист отметил, что ролик был снят в те времена, когда у него были проблемы с алкоголем. Кроме того, критика в адрес актера прозвучала после обнародования видео, на котором Панин вместе со своей девушкой занимаются оральным сексом с неизвестным мужчиной. О своей бисексуальности актер заявил в марте 2013 года. 7 июня 2017 года в сети появилось видео с призывом «ушатать по-жесткому» артиста. Неизвестный обещал любому, кто «отправить это животное в мир иной», подарить винтовку. Ролик был снят на фоне витрины с оружием. Панин заявил, что этот призыв – «бред больных людей». Актер известен по ролям в фильме «Жмурки», «ДМБ» и «Солдаты».