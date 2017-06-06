"У нас все хорошо, всем добра": Панин с дочерью записали видеообращение

Актер Алексей Панин , скабрезное видео с участием которого в последние дни бурно обсуждают в СМИ и блогосфере, записал обращение. Причем, вместе со своей дочерью, из-за которой ранее актер не раз попадал в скандалы, пытаясь "отвоевать" девочку у бывшей жены.

После того, как в октябре прошлого года Панин попал в скандал из-за видео с собакой, актер оправдывался, утверждая, что на кадрах — не он, а человек, похожий на него. Актер также заподозрил к причастности к "вбросу" бывшую супругу, которая, по его словам, "не может простить", что их дочь живет с ним.

После очередного "голого" видео с участием Панина (или человека, похожего на него) актер в своем "Инстаграме" заявил: "Я не перед кем не собираюсь оправдываться". И далее пояснил: "Взрослая жизнь — это взрослая жизнь. Она к ней не имеет отношения".

Ранее Панин утверждал, что это видео было снято давно, и с тех пор он сильно изменился.

Актер разместил видео, на котором Алексей Панин и его дочь утверждают, что у них "все хорошо". Кроме того, актер советует всем, кто обсуждает и осуждает скандальное видео, заниматься своими делами, а также желает "всем добра".