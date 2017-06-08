Символ Крыма может рухнуть в море

Специалисты заявили, что дворец «Ласточкино гнездо» в Крыму может рухнуть в море. Об этом сообщает mk.ru.

В администрации дворца отмечают, что 90 лет назад в Гаспре произошло землетрясение. Из-за него разрушилась башня «гнезда». Согласно данным геологов, похожие подземные толчки были во времена правления Екатерины II. Специалисты предполагают, что данное природное явление может происходить в этом районе раз в 100 лет. Не исключено, что в ближайшее десятилетие в Крыму случится землетрясение.

Поэтому сейчас под дворцом-музеем «Ласточкино гнездо» начали бурить скалу Аврору, чтобы определить, какие материалы нужно использовать для спасения символа.

По словам руководителя проекта из реставрационной-строительной компании «Меандр» Татьяны Кермин, результаты обследований будут готовы в ближайшее время.

«На сегодняшний день мы уверены, что здание дворца «Ласточкино гнездо» требует укрепления или частичной замены фундаментной плиты, которая находится в тяжелом состоянии. В то же время обследования скального массива показало, что Аврорина скала находится в состоянии лучше, чем предполагалось», - рассказала Кермин.

Она также отметила, что существует много способов укрепления. Например, инъектирование, армирование или обсадка сваями.

Работы по укреплению основания и фундамента планируется начать во второй половине 2017 года, а после специалисты приступят к реставрационным работам.