Рада одобрила законопроект о стремлении Украины вступить в НАТО

Верховная Рада одобрила законопроект, включающий стремление Украины вступить в НАТО в перечень национальных приоритетов, передает телеканал «112 Украина».

Документ предполагает, что приоритетами национальных интересов Украины являются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство «с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности «с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора (НАТО. — RNS)».

Решение поддержали 276 народных депутатов. «112 Украина» отмечает, что ранее в законе была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство.