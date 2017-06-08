МАК назвал причину крушения Ту-154 под Смоленском

Председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов пояснил, что из-за опасного снижения воздушное судно столкнулось с деревом. Он уточнил, что экипаж Ту-154 пошел на снижение, «несмотря на отсутствие визуального контакта с наземными ориентирами, ниже безопасной высоты в 100 метров».

Морозов подчеркнул , что комиссия проанализировала результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных СК РФ . «Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было», - сказал он.

По данным МАК, на судне было два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. Расшифровкой последнего занимались польские эксперты. Запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах, так как он не был защищенным. «Возможно, именно это и является источником информации о неких «исчезнувших» трех секундах», - отметил Морозов.

Самолет с высшим руководством Польши, включая Качиньского, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. МАК изначально называл причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.

Польские власти неоднократно обвиняли Москву в намеренной организации крушения самолета. Россия называла эти обвинения «русофобскими выпадами» и отвергала их. Глава польской комиссии по крушению Ту-154 Вацлав Берчиньский заявлял, что российские диспетчеры намеренно могли дать неверные данные экипажу лайнера. По его словам, ложная информация могла касаться расстояния до взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.