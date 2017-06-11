Президент Украины Петр Порошенко открыл символическую "дверь в ЕС " на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом.

Церемония прошла при участии президента Словакии Андрея Киски на границе между странами на пропускном пункте "Ужгород". Порошенко открыл символическую "дверь в ЕС" ключом, а с другой стороны навстречу вышел Киска.

Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. https://t.co/S8KIQdl1UP pic.twitter.com/OkbCR1Z8oM — 112.ua (@news112ua) 11 июня 2017 г.

"На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров, открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко в ходе выступления, которое транслировал телеканал "112 Украина".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получили в туристических, предпринимательских и семейных целях. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз границу пересекли около 600 жителей страны.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.