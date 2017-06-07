Украинские силовики отчитались о потерях за день

Украинская армия 7 июня потеряла в боях два человека убитыми и 11 ранеными. Об этом заявили в пресс-службе штаба так называемой антитеррористической операции (АТО). Заявление публикуется в аккаунте ведомства в Facebook

«С начала суток в результате боевых действий двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения», - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что украинская армия держит оборону вблизи населённых пунктов Новотошковское и Крымское. По утверждению представителя ведомства, обстановка в регионе остаётся сложной.

7 июня ВСУ начали наступление на Бахмутскую трассу, находящуюся под контролем ополченцев самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Журналисты сообщали, что обе стороны несут большие потери. По словам очевидцев, украинские силовики «всерьез пошли в наступление в Желобке» и прорвали линию обороны. Власти ЛНР заявили о 10 погибших со стороны ВСУ и одном раненом со стороны народной милиции непризнанной республики. В связи с атакой ВСУ были эвакуированы дети из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское.