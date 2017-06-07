«Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год», - говорится в сообщении.

Квартира площадью 30 квадратных метров была обнаружена в украинском Государственном реестре прав на недвижимость. Жилье оформлено на Дубровскую Наталью Владимировну . По данным организации, Дубровская – девичья фамилия парламентария. Согласно депутатской декларации Поклонской, депутат Госдумы живет в Москве в служебной квартире площадью 79,8 квадратных метров. В Transparency International объявили о начале расследования в отношении Поклонской в конце мая 2017 года после того, как депутат выступила с инициативой проверить организацию на «коррупцию». Ни сама Поклонская, ни ее представители пока никак не прокомментировали обвинения.