Болгарский футболист попил пива во время матча и забил на последней минуте

Защитник болгарского клуба «Верея» Иван Бандаловски попил пива во время матча чемпионата страны с «Левски», а в добавленное время отметился забитым мячом. Видеозапись появилась на YouTube-канале Guardian Football.

На 29-й минуте один из болельщиков выкинул на поле банку с пивом. Бандаловски поднял ее, сделал глоток и выбросил. На 93-й минуте при счете 1:0 в пользу «Левски» защитник сравнял счет. Однако в серии пенальти соперник «Вереи» оказался точнее — 9:8.