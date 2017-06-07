В Сети призвали застрелить Алексея Панина

В интернете появились угроза в адрес актера Алексея Панина . Неизвестный опубликовал видео, где обещает подарить винтовку любому, кто «ушатает по-жесткому» артиста. Об этом сообщает портал LIFE

Автор ролика добавляет, что хочет, «чтобы это животное ушло в мир иной». Видео снято на фоне витрины с оружием. Панин заявил, что не может «комментировать бред больных людей».

«У меня нет никаких опасений. Я не могу комментировать бред больных людей. У меня всё замечательно с работой и с окружающими людьми. Есть моя вина в том, что я участвовал в этих видео и их посмотрели. Если нормально вдуматься, то ничего не случилось. […] То, как мы с девушкой занимаемся сексом, не должно никого волновать», — заявил Панин.

Призывы к расправе над актером прозвучали после того, как в сети появились ролики, на которых Панин гуляет по улице в женском белье и мастурбирует. Сам артист отметил, что ролик был снят в те времена, когда у него были проблемы с алкоголем. Кроме того, критика в адрес актера прозвучала после обнародования видео, на которых Панин вместе со своей девушкой занимаются оральным сексом с неизвестным мужчиной. О своей бисексуальности актер заявил в марте 2013 года. Актер известен по ролям в фильме «Жмурки», «ДМБ» и «Солдаты».