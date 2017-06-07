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Алексей Учитель рассказал о личной просьбе Поклонской
Алексей Учитель заявил, что получил личное письмо от Натальи Поклонской. Депутат попросила режиссера предоставить фильм «Матильда» для экспертной оценки. Слова Учителя передает телеканал «НТВ».
«Накануне состоялось историческое событие: я получил от нее персональное письмо», — заявил Учитель.
Свое заявление режиссер сделал в Сочи на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр». Учитель в ответном письме заявил, что не намерен предоставлять свою картину на экспертизу, так как это не предусмотренно законодательством.
Конфликт между Поклонской и Учителем начался в ноябре 2016 года, когда депутат Госдумы назвала «Матильду» «антиисторической подделкой». Парламентарий дважды обращалась в генеральную прокуратуру и министерство культуры с просьбой провести экспертизу сценария и проверить финансирование фильма. По одному из запросов, полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании «Рок» (Rock Films), занимающейся производством фильма. Учитель заявил, что это уже не первая налоговая проверка за последний год. Режиссёр заявил, что заявления Поклонской можно объяснить личными отношениями депутата к фигуре императора. По словам Учителя, «она (Наталья Поклонская – прим. Рамблер) пытается как близкого человека его защищать, от чего, не понимаю». 19 апреля Алексей Учитель попросил членов комиссии парламента по вопросам депутатской этики провести проверку действий Поклонской, однако запрос остался без ответа. Центральной темой фильма стали отношения между последним российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года.
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