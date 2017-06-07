Алексей Учитель рассказал о личной просьбе Поклонской

«Накануне состоялось историческое событие: я получил от нее персональное письмо», — заявил Учитель.

Свое заявление режиссер сделал в Сочи на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр». Учитель в ответном письме заявил, что не намерен предоставлять свою картину на экспертизу, так как это не предусмотренно законодательством.