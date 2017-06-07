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Взрывное устройство в мавзолее Хомейни в Иране привела в действие женщина
Террористом-смертником, совершившим нападение на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, оказалась женщина, сообщает Mehr.
Взрыв произошел у западного крыла мавзолея.
Ранее иранские СМИ сообщали, что в здание иранского парламента ворвались три вооруженных человека. Кроме того, стрельба и впоследствии взрыв произошли около мавзолея Хомейни. В результате нападений пострадали не менее 13 человек, погибли не менее двух.
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