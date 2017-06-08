Мать убитого в США русского школьника дала интервью RT

Мать застреленного в понедельник в штате Мэриленд школьника Артёма Зиберова рассказала RT, что юноша имел гражданство России. По её словам, трагедия произошла накануне церемонии вручения дипломов об окончании школы — на получение аттестата Артём готовился отправится в Вашингтон. Зиберова сообщила, что на её сына напали не на оживленном городском перекрёстке, как пишут ряд американских СМИ, а в тихом и благополучном районе Монтогомери Вилледж.

Панихида по юноше, убитому накануне своего дня рождения, состоялась в Русской православной церкви в Мэриленде. Похороны пройдут в Москве. Российская дипмиссия обратилась в Госдеп США за разъяснениями по инциденту, а полиция предложила награду в $10 тысяч за информацию, которая поможет выйти на след преступников.

Полиция сообщила, что в округе Монтгомери были найдены тела двоих подростков — 18-летнего Артёма Зиберова и 17-летнего Шади Ади Наджара. Тела были обнаружены внутри припаркованного автомобиля. Смерть наступила в результате многочисленных огнестрельных ранений. Полицейское управление Монтгомери объявило награду в $10 тысяч за предоставление информации, которая поможет выйти на след убийц.

Один из свидетелей сообщил полицейским, что раньше никогда не видел подростков, или их машину Honda Civic в этом районе.

«Я посмотрел в окно когда услышал выстрелы. Я увидел что автомобиль стоит с включенными фарами и разбитым задним стеклом», — приводит слова свидетеля телеканал FOX News

Полицейские, сообщили, что у автомобиля работал двигатель. Дело расследуется как убийство, однако мотивы пока не установлены, отмечает телеканал.

Напомним, что посольство России в США сообщило, что 18-летний Зиберов состоял на консульском учёте. Дипломаты обратились за разъяснениями подробностями инцидента в Госдепартамент США.

«По факту сообщений СМИ, консульский отдел посольства РФ в США обратился в госдеп за дополнительной информацией по происшествию», — приводит сообщения посольства РИА Новости

RT удалось связаться с матерью Артёма, сообщившей подробности вечера 5 июня, когда она видела сына последний раз.

— Мой папа сегодня услышал об этом по «Маяку», ему 88 лет. Кроме телевизора и радио ничего нет, старый человек. Он узнал об этом случайно.

— Расскажите, что произошло 5 июня.

— Утром он был на репетиции церемонии награждения в школе, затем провел время с друзьями, а часов в шесть вечера пришел домой поужинать. Потом подъехал его закадычный друг, с которым они общались последние два месяца. Раньше я его не видела, его зовут Шади. Он мусульманин, я о нём ничего не знаю, и видела его только один раз. Артём работал последний год в США, здесь это разрешается. Интерншип это такая программа, в которой ты можешь и учиться и работать, если поступаешь в последний год — 12 класс. У него была работа и своя машина. В последние недели он говорил мне, что очень беспокоится о том, как будет платить за машину, за страховку, за поездку в Москву в июле. Раньше он не говорил об этом. Последнее время он говорил «я очень волнуюсь».

— Артём с другом сразу уехали?

— Я предложила им зайти, но они решили поехать, Артём сказал, что скоро будет.

— На чьей машине уехали?

— Они поехали на его машине, Тёма свою машину не взял. На следующий день был выпускной, вручение дипломов в Вашингтоне. Я написала ему, чтобы он приезжал спать, уже было 1:40, но мне он не ответил. Я позвонила ещё в полночь, но никто не ответил. Не бывало такого, чтобы он не отвечал. Даже если не брал трубку, то потом обязательно перезванивал. Всегда сообщал, если где-нибудь оставался. Тусовка перед выпускным, телефон сел, всякое бывает. В 3:45 у меня был звонок от полицейского инспектора, который спросил мой адрес и сказал, что они к нам приедут. Я назвала адрес, и спросила, всё ли с ним в порядке, он жив? Ответили, что скажут, когда приедут. Приехали в 4 часа, зашли в дом, сказали, что мой сын и его друг были убиты несколько часов назад. Как теперь с этим жить я не знаю, это мой единственный сын.

— Примите наши соболезнования.

— Люди, которых мы не знаем, приходят, предлагают помощь. Цветы у порога. Я не понимаю, как это могло случиться. Такой хороший мальчик. Два свободных языка, он хорошо говорил по русски. У него было прекрасное будущее, он поступил в Мэрилендский университет. Всё было просто замечательно, впереди было прекрасное лето.

— Вам сообщили причину, что говорит следствие?

— Нам ничего не говорят. Единственное, что они сказали, что это, скорее всего, не просто так. Просто так 22 пули не всаживают. Это какой-то урок, или они оказались случайно… похожая машина не в том месте, не в то время. Это произошло не на перекрёстке, как пишут в российских новостях, а в тихом районе Монтгомери Вилледж. Я там ещё не была.

— Скажите, пожалуйста, сколько Артёму было лет?

— Ему завтра будет 19 лет

— Скажите, у него до сих пор было российское гражданство?

— Да, конечно.

— Вы тоже гражданка России?

— Да. Мы решаем вопрос с транспортировкой, похороны пройдут в Москве. Здесь у него только отчим и друзья. Будет поминальная служба, и они попрощаются с Артёмом. Но захоронение будет в Москве. У него там отец, дедушка, все мои родственники. Мой отец ещё жив, моя мама умерла в августе, она бы этого не пережила.

(плачет)

— Панихида прошла в Русской православной церкви Иоанна Предтечи. Отец Виктор открыл для нас церковь и провёл панихиду. На странице в Facebook пишут, что молятся люди из Австралии, Китая. Много ребят присылают фотографии с ним, которых я раньше не видела.