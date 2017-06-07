Шарий высмеял новую украинскую соцсеть

Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий прокомментировал запуск новой социальной сети, которая на Украине заменит запрещенные указом Петра Порошенко российские Вконтакте и Одноклассники .

Блогер искрометно шутит над тем, что несмотря на объявленный запуск проекта, сам проект пока не работает, так как для полноценной работы необходимо минимум сто тысяч пользователей .

Шарий отметил, что и функционал новой соцсети работает в урезанном формате. Пока нет возможности добавить никого в друзья и написать сообщение. Единственное, что можно сделать в украинской соцсети - изменить фотографию на аватаре или поменять имя.