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Шарий высмеял новую украинскую соцсеть

Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий прокомментировал запуск новой социальной сети, которая на Украине заменит запрещенные указом Петра Порошенко российские Вконтакте и Одноклассники .
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Блогер искрометно шутит над тем, что несмотря на объявленный запуск проекта, сам проект пока не работает, так как для полноценной работы необходимо минимум сто тысяч пользователей .
Шарий отметил, что и функционал новой соцсети работает в урезанном формате. Пока нет возможности добавить никого в друзья и написать сообщение. Единственное, что можно сделать в украинской соцсети - изменить фотографию на аватаре или поменять имя.
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