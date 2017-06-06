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Порошенко подписал закон о квотах в 75% на украинский язык на ТВ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ, сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его встречи с журналистами во вторник.
По данным пресс-службы, президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.
"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон – ред.)", — приводит слова президента пресс-служба.
При этом на сайте парламента статус данного закона еще не обновился, под документом указано, что он направлен на подпись президенту.
Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.
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