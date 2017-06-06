Порошенко подписал закон о квотах в 75% на украинский язык на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ, сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его встречи с журналистами во вторник.

По данным пресс-службы, президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон – ред.)", — приводит слова президента пресс-служба.

При этом на сайте парламента статус данного закона еще не обновился, под документом указано, что он направлен на подпись президенту.