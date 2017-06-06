В Думе создадут рабочую группу для подготовки клятвы гражданина России

Госдуме создадут рабочую группу для подготовки текста клятвы или присяги, который будут произносить мигранты при получении российского гражданства, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников . Его слова приводит ТАСС во вторник, 6 июня.

По его словам, в рабочую группу войдут представители разных парламентских партий, возглавит ее лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев . «Мы будем готовить клятву или присягу лаконичную, но понятную и четкую», — сказал Крашенинников.

Депутат также отметил, что из текста «должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, будет соблюдать Конституцию РФ». Предполагается, что клятву внесут в закон «о гражданстве».

Ранее во вторник российский президент Владимир Путин предложил обязать приносить присягу или клятву на верность тех, кто получает гражданство России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что нижняя палата парламента изучит опыт других стран и представит свой вариант текста присяги.