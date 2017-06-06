Лавров назвал дипломатию древнейшей профессией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта оценил важность дипломатии в истории человечества и назвал ее древнейшей профессией.

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться. А дипломатия — это искусство договариваться», — сказал Лавров.