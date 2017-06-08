У Украины официально появилась новая главная цель

«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», - указано в законопроекте.

В мае Украина приняла Стратегию национальной безопасности, где членство страны в НАТО также указано среди целей.