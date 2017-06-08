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У Украины официально появилась новая главная цель
В Верховной раде решили, что вступление страны в Североатлантический альянс является приоритетным направлением во внешней политике Украины. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», - указано в законопроекте.
В мае Украина приняла Стратегию национальной безопасности, где членство страны в НАТО также указано среди целей.
Однако, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, даже несмотря на то, что Киев отказался от внеблокового статуса, Украина еще не скоро сможет стать членом НАТО.
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