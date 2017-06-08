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В Севастополе ветеранам дали одну квартиру на двоих

Жительница Севастополя рассказала местному изданию «Искра», что ее бабушке, вдове ветерана Великой Отечественной войны, ко Дню Победы дали половину однокомнатной квартиры в доме. По ее словам, вторую половину жилья получил ветеран-мужчина.
Женщина заявила, что отопления в этой квартире нет. Она уточнила, что речь идет о половине квартиры-студии с кухней и санузлом, причем «балкон на этой половине вообще убрали». Также ее бабушке якобы досталась часть жилья, где нет газа. «И провести его [газ] невозможно, так как газовые трубы находятся в части квартиры второго ветерана. То есть, ветеранам войны дали «однушки», распиленные пополам, в которых нет никаких условий. Кадастровую стоимость обозначили в 2,8 миллиона рублей, хотя в реалиях каждая половина может стоить не более чем 1,2 миллиона рублей», - сказала собеседница издания.
В правительстве Севастополя информацию о поделенной пополам квартире опровергли, передает «Интерфакс».
По данным департамента капитального строительства Севастополя, на 1 марта 2017 года на учет в городе были приняты десять ветеранов ВОВ, нуждающихся в жилье. В апреле местные власти провели госзакупки. По словам чиновников, они приобрели девять квартир, пригодных к постоянному проживанию и подготовленных к заселению (с ремонтом, санузлом, отоплением, электричеством и водопроводом, также там дополнительно установили душевые кабины). Еще одну квартиру застройщики передали в собственность города в рамках инвестконтракта. Представители городского правительства подчеркнули, что ветераны приняли жилье без претензий и замечаний.
В то же время информацию о поделенных пополам квартирах для ветеранов подтвердил корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Федоров, работающий в Севастополе. По его словам, десять семей ветеранов получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой на две части.
«Одной семье достается половина комнаты и кухня, второй семье - прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют. Ветеранам говорят: подождите еще год, и, может быть, мы что-то поменяем», - заявил он. Корреспондент подчеркнул, что до получения документов ветераны «молчали и не жаловались», так как боялись лишиться «даже этих половинок».
Расследованием ситуации занялись в управлении СК РФ по Севастополю, сообщается на сайте ведомства. Правоохранители пообещали изучить появившуюся в СМИ информацию, а также обстоятельства предоставления квартир, условия вселения и проживания ветеранов. СК даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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