Умер тележурналист Леонид Золотаревский

Во вторник, 6 июня, на 88-м году жизни скончался советский и российский тележурналист Леонид Золотаревский. Об этом сообщается на сайте «Первого канала» со ссылкой на его сына.

«Сегодня не стало одного из классиков отечественного телевидения. <…> Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре - вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос», - говорится в сообщении «Первого канала».

В Союзе журналистов России (СЖР) выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского, отмечает РИА Новости . В СЖР напомнили, что именно он организовал и вел первые телемосты между Россией и США.

Леонид Золотаревский - автор более 110 документальных фильмов. Он был одним из разработчиков и первым ответственным выпускающим программы «Время», также вел выпуски передачи «Эстафета новостей». Золотаревский был специальным корреспондентом Гостелерадио в Афганистане. Во время съемок в этой стране он был ранен.