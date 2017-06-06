В США арестовали «Сноудена в юбке»

В США по обвинению в передаче СМИ засекреченных документов арестована девушка-информатор. Арест состоялся 3 июня в Огасте (Вирджиния), сообщил телеканал NBC

По информации Минюста США, утечку документов организовала 25-летняя Риэлити Ли Виннер — сотрудница компании Pluribus International Corporation, выполняющей контракты для Пентагона и разведслужб. В феврале она была принята на работу и получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно».

«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация, а также незаконно оставила его у себя», — сказано в сообщении Минюста.

В мае Виннер отправила доклад по электронной почте изданию, название которого Минюст не уточняет. По данным NBC, речь идет о портале Intercept.