Видео со сбитым истребителем ВВС Сирии появилось в Сети

Поддерживаемая США группировка вооруженной оппозиции Асвад аш- Шаркия опубликовала фото и видео якобы сбитого истребителя ВВС Сирии МиГ-21 в 60 километрах от Дамаска. Об этом сообщает Русская весна .

На кадрах предположительно истребитель МиГ-21 (по другой версии - МиГ-23), сбитый из зенитных орудий, предоставленных вооруженным формированиям Вашингтоном.

Ранее боевики из Бригады Асвад аш- Шаркия заявили, что самолет ВВС Сирии был сбит в районе Телль-Даква в Сирийской пустыни . Пилот истребителя погиб. Между тем представители формирования Джейш аш-Шухада утверждают, что МиГ-21 сбили недалеко от оазиса Бир-Касаб.

Информация от официального Дамаска об инциденте с сирийским истребителем пока не поступала.