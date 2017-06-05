Интервью Путина NBC смотрели более шести миллионов американцев

Более 6 миллионов американцев смотрели в минувшее воскресенье вечером передачу Мегин Келли на телеканале NBC , в которой показывали интервью президента России Владимира Путина , сообщает рейтинговый портал Adweek.

Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле.

Келли, бывшая в прошлом "звездой" телеканала Fox News , перешла на NBC и впервые представила свою новую итоговую программу в воскресенье после 5-месячного отсутствия в прямом эфире.

Всего передачу смотрели 6,1 миллиона человек, рейтинг составил 1,2% в возрастной категории 25-54 лет. Это был наиболее высокий рейтинг NBC c марта, за исключением спортивных передач. Предыдущая итоговая программа NBC собирала в среднем 4,9 миллиона зрителей.