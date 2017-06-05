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Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Наина Ельцина выступила с предложением считать 1990-е годы святыми. С такими словами вдова первого президента России Бориса Ельцина выступила во время презентации своей книги «Личная жизнь». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
По словам Ельциной, шоковая терапия реформаторов 1990-х годов позволила создать фундамент для демократических процессов. Роль руководства России сразу после крушения СССР она сравнила с ролью хирурга, спасающего жизнь тяжелому больному.
Идея написать книгу пришла Ельциной случайно. Над произведением «Личная жизнь» вдова главы государства работала в течение пяти лет.
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