Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми

По словам Ельциной, шоковая терапия реформаторов 1990-х годов позволила создать фундамент для демократических процессов. Роль руководства России сразу после крушения СССР она сравнила с ролью хирурга, спасающего жизнь тяжелому больному.

Идея написать книгу пришла Ельциной случайно. Над произведением «Личная жизнь» вдова главы государства работала в течение пяти лет.