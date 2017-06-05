Савченко: На фоне Путина украинские политики выглядят попрошайками

«Путина не любят в мире, но у него есть поддержка в России. Он получил ее силой, но она у него есть. С ним будет считаться мир. Наши политики выглядят как попрошайки в Европе, и это очень унизительно для моего народа», – заявила Савченко.

Савченко выразила недоумение в связи с распространенным среди украинской элиты убеждением, что Европа всегда будет поддерживать Украину. Депутат Рады не исключила своего участия в президентских выборах, однако свою кандидатуру Савченко выставит только в том случае, если поймет, что «сможет изменить жизнь украинцев в лучшую сторону». Парламентарий назвала «чушью» распространяемые рядом журналистов утверждения, что за ее действиями стоит Кремль. В декабре 2016 года Савченко встречалась в Минске с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким. На переговорах поднимался вопрос освобождения украинских пленных военнослужащих.