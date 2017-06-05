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В ГД прокомментировали слова Голиковой о пенсионном возрасте
Повышение пенсионного возраста защитит работающих пенсионеров от увольнения. С таким заявлением выступил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Его слова передает телеканал «Russia Today».
«Пенсионеры (60—65 лет. — прим. Рамблер) готовы работать и будут работать, пока у них будет рабочее место. Мы просто ту реальность, которая и так уже существует, введём в правовое поле. И многих из этих людей нельзя будет уволить по достижении пенсионного возраста. Поэтому, в принципе, мы даже защитим интересы многих трудящихся», — зяавил Вострецов.
Таким образом Вострецов прокомментировал слова руководителя Счётной палаты Татьяны Голиковой, ранее заявившей, что реформа позволит сбалансировать пенсионный фонд.
31 мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам авторов инициативы, данная мера поможет увеличить размер пенсий в реальном выражении на 30% к 2024 году. Программа была представлена президенту России Владимиру Путину. Средняя продолжительность жизни в России для мужчин – 67 лет, для женщин – 77,3.
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