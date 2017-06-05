В ГД прокомментировали слова Голиковой о пенсионном возрасте

«Пенсионеры (60—65 лет. — прим. Рамблер) готовы работать и будут работать, пока у них будет рабочее место. Мы просто ту реальность, которая и так уже существует, введём в правовое поле. И многих из этих людей нельзя будет уволить по достижении пенсионного возраста. Поэтому, в принципе, мы даже защитим интересы многих трудящихся», — зяавил Вострецов.

31 мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам авторов инициативы, данная мера поможет увеличить размер пенсий в реальном выражении на 30% к 2024 году. Программа была представлена президенту России Владимиру Путину . Средняя продолжительность жизни в России для мужчин – 67 лет, для женщин – 77,3.