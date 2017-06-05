В Сочи из багажника машины на дорогу выпали дети

Правоохранительные органы Сочи проверят заявления очевидцев о выпадении на трассе из автомобиля двоих детей. Об этом сообщает «Российская газета»

«Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - заявили в УВД Сочи.

Инцидент произошел в центре города. Дети, выпавшие из багажника автомобиля, чудом не попали под колёса внедорожника Lada, ехавшего следом. Трехлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована, второй ребенок не пострадал. В отношении 39-летней матери детей, находившейся за рулем машины, составлен протокол об административном правонарушении – «Нарушение правил перевозки людей».