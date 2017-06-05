Пугачева после госпитализации покинула Россию

По словам собеседника издания из Института хирургии имени Вишневского, в медицинском учреждении Пугачевой провели диагностику ишемической болезни сердца – коронарографию.

«Это обследование как раз показывает - стоит ли делать стентирование сосудов или нет. Как видите, по результатам обследования Пугачеву отпустили домой. Она сразу же села на поезд и уехала с детьми и Максимом Галкиным на лето в Латвию, где, по ее словам, уже не первый год проводит отпуск с семьей. Чувствует себя Алла Борисовна хорошо», - сказал источник газеты.

Певице делали стентирование дважды - в 2008 и 2010 годах. Данная операция заключается в установке специального каркаса внутри сосуда для расширения артерии, чтобы вернуть кровоток в нормальное состояние.