Далее:
Главное сейчас
Мир24

Директор Пугачевой: Она с детьми в Латвии и на сердце не жалуется

В окружении российской певицы Аллы Пугачевой опровергли информацию СМИ о том, что она перенесла операцию на сердце, пишет «Вечерняя Москва».
Пугачева в настоящее время находится с детьми на отдыхе в Латвии, рассказала директор певицы Елена Чупракова. Эту информацию подтверждают видео и фотографии ее мужа Максима Галкина в Instagram, сделанные в Латвии.
Ранее ряд изданий сообщал, что Пугачева перенесла операцию по стентированию (установке каркаса в коронарных сосудах сердца) в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Сообщалось также, что певице сделали коронарографию – исследование сосудов сердца.
«МИР 24» отмечает, что Пугачева, которой 68 лет, строго следит за собой: поддерживает фигуру, делает омолаживающие процедуры и не обходит стороной пластических хирургов.
Еще 9 источников
Видео Шоу-бизнес
Максим Галкин Алла Пугачева
Оставить комментарий

Мир24: последние новости