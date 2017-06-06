Директор Пугачевой: Она с детьми в Латвии и на сердце не жалуется

В окружении российской певицы Аллы Пугачевой опровергли информацию СМИ о том, что она перенесла операцию на сердце, пишет «Вечерняя Москва».

Пугачева в настоящее время находится с детьми на отдыхе в Латвии, рассказала директор певицы Елена Чупракова. Эту информацию подтверждают видео и фотографии ее мужа Максима Галкина в Instagram, сделанные в Латвии.

Ранее ряд изданий сообщал, что Пугачева перенесла операцию по стентированию (установке каркаса в коронарных сосудах сердца) в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Сообщалось также, что певице сделали коронарографию – исследование сосудов сердца.

«МИР 24» отмечает, что Пугачева, которой 68 лет, строго следит за собой: поддерживает фигуру, делает омолаживающие процедуры и не обходит стороной пластических хирургов.