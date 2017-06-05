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Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неточный прогноз
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что за неверный прогноз погоды необходимо штрафовать сотрудников территориальных подразделений Росгидромета. Об этом он рассказал на селекторном совещании, сообщает ТАСС.
«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», - сказал Пучков.
По словам главы МЧС, именно такая мера должна применяться в этой сфере.
На прошлой неделе в понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 200 человек. Из-за природной стихии повалено 3,5 тысячи деревьев. Ветер также повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие, по его словам, получат по 500 тысяч рублей.
Согласно данным Российского союза автостраховщиков, ущерб автомобилей, который нанес ураган, оценивается в 200 миллионов рублей.
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