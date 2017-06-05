Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неточный прогноз

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», - сказал Пучков.

По словам главы МЧС, именно такая мера должна применяться в этой сфере.

На прошлой неделе в понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 200 человек. Из-за природной стихии повалено 3,5 тысячи деревьев. Ветер также повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие, по его словам, получат по 500 тысяч рублей.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, ущерб автомобилей, который нанес ураган, оценивается в 200 миллионов рублей.