Торнадо не помешал канадцу постричь газон

Житель канадской провинции Альберта решил, что надвигающийся торнадо — не повод бросить стричь газон. Снимок, на котором мужчина по имени Теунис Весселс продолжает работу на фоне бушующей стихии, опубликовала в Facebook его жена.

"Мой зверь косит траву с ветерком в волосах" — написала она под фото.

В интервью канадскому каналу CBC News Весселс рассказал, что "поглядывал на него (торнадо — ред.)". "На фото кажется, что оно очень близко, но на самом деле оно было очень далеко. Ну, не то чтоб прям совсем далеко, но довольно далеко от нас", — заключает он.

Весселсы — не единственные люди в Альберте, заснявшие торнадо. На YouTube набирает популярность видеоролик, который запечатлел один из местных жителей на пути из магазина домой.

По его словам, воронка образовалась у него на глазах, причем она двигалась в сторону дома его дочери. Он притормозил, предупредил дочь по телефону, затем снял это видео.