СМИ: экс-агент MI5 признался в убийстве принцессы Дианы

По словам врачей, 80-летнему мужчине осталось жить меньше двух недель. Перед смертью он «решил облегчить душу». Хопкинс утверждает, что он участвовал в 23 секретных операциях на территории Великобритании в 1973-1999 годах. Его жертвами якобы становились политики, журналисты, активисты, профсоюзные лидеры и знаменитости, среди которых оказалась и принцесса Диана.

«Она была единственной мишенью, по поводу которой приказ пришел прямо от королевской семьи», – заявил Хопкинс.

Он описал принцессу Диану как «красивую и добросердечную женщину», но также добавил, что она «подвергала риску британскую корону». «У королевской семьи были доказательства того, что она собиралась развестись с принцем Чарльзом . Она знала слишком много королевских секретов. У нее была огромная обида, и она собиралась опубликовать всевозможные претензии. Мой босс сказал мне, что ей нужно умереть, и нам пришлось организовать это как несчастный случай», - рассказал бывший разведчик.

По его словам, до этого он никогда не убивал женщин, но «подчинялся приказам и сделал это для королевы и страны».

Хопкинс утверждает, что операция была проведена «под строгим контролем Букингемского дворца и в прямом сотрудничестве с основными СМИ», а «основным заговорщиком» был принц Филипп. Хопкинс утверждает, что операция была проведена «под строгим контролем Букингемского дворца и в прямом сотрудничестве с основными СМИ», а «основным заговорщиком» был принц Филипп.

Принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже. Вместе с ней в машине находились сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Причина аварии так и не стала окончательно ясна, существует ряд версий случившегося (алкогольное опьянение водителя, попытка скрыться от преследований папарацци, а также различные теории заговора).