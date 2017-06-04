В пресс-службе мэра Лондона ответили на критику Трампа

У мэра Лондона Садика Хана «есть более важные дела, чем отвечать на твит Трампа », рассказал пресс-секретарь главы города. Об этом сообщает Sky News.

«У него есть более важные дела, чем реагировать на дезориентирующее сообщение Дональда Трампа, который нарочно вырывает из контекста его заявления, призывающие лондонцев не беспокоиться, когда они увидят вооружённую полицию на улицах города», — сообщил пресс-секретарь мэра.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона за его слова о терактах в британской столице.