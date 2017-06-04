Тверской убийца объяснил, за что расстрелял девять человек

Мужчина, расстрелявший из карабина девять человек под Тверью, дал первые показания следователям. Как сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash, 45-летний мужчина заявил, что помнит момент убийства в мельчайших деталях.

Отмечается, что подозреваемый уже написал явку с повинной.

«Я убил их всех, потому что они стали говорить, что я не служил в ВДВ. Я им говорил, что служил, а они смеялись», — написал преступник в своем заявлении.

Ранее стали известны имена жертв стрелка. Список убитых приводит Mash. Среди погибших жители Москвы и самого поселка Редкино в Тверской области, в котором было совершено преступление.