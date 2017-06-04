Определен срок окончания испытания «Арматы»

Испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата" закончатся в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс-Агентство военных новостей"

После этого начнутся серийные поставки танка в войска.

«Армата» — тяжёлая гусеничная платформа, созданная на Уралвагонзаводе . На ее базе разработано несколько боевых машин, в том числе танк Т-14, который станет основным танком российской армии.

Все машины семейства «Армата» имеют общую систему управления боем, средства связи по ИК-каналам и систему активной защиты «Афганит».