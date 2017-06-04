Главные события у вас в почте
Определен срок окончания испытания «Арматы»
Испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата" закончатся в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс-Агентство военных новостей".
После этого начнутся серийные поставки танка в войска.
«Армата» — тяжёлая гусеничная платформа, созданная на Уралвагонзаводе. На ее базе разработано несколько боевых машин, в том числе танк Т-14, который станет основным танком российской армии.
Все машины семейства «Армата» имеют общую систему управления боем, средства связи по ИК-каналам и систему активной защиты «Афганит».
Отметим, что в апреле 2017 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военные уже заключили контракт на поставку примерно 100 танков Т-14 «Армата».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
RT на русском
-
ФБА "Экономика сегодня"