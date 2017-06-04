Трамп раскритиковал слова мэра Лондона о терактах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра британской столицы Садика Хана о теракте в Лондоне в ночь на воскресенье, унесшем жизни семи человек.

Ранее мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции.

"Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.