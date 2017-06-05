"Электрик шел нас убивать": подробности массового расстрела в Редкино

Новые подробности кровавой драмы в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области стали известны «МК». Мы установили личности всех погибших. И выяснили, что жуткой трагедии предшествовал конфликт в садоводческом товариществе. О том, что предшествовало трагедии, рассказала «МК» бывший председатель СНТ Татьяна Архипова , у которой убитые были в гостях вечером.

- У меня у внучки был день рождения, 8 лет и мы собрались — я, Паша Смирнов, его жена Вера, Саша Редин. Они посидели у меня, потом мне уже нужно было внучку спать укладывать. Ну, они поздравили и тихо-мирно пошли. А этот электрик, Сергей Егоров (подозреваемый в убийстве — прим. Авт.) тоже пришел ко мне и говорит: Лобанова (нынешний председатель СНТ — прим. Авт.) каждый день требует вас отключить от электричества. Я стала возмущаться: на каком основании? Я что, не плачу за электричество? Электричество мы оплачиваем напрямую в энергокомпанию, а членские взносы мой сын оплатил, как положено. За что отключать?

- Кто это, Лобанова?

- Марина Лобанова - теперь председатель нашего СНТ. Меня же в прошлом год местное руководство, свергло и при этом незаконно: 2 июля собрали свое собрание и без оповещения меня избрали другого человека. Так вот, раньше у нас был электриком Дима Локтионов. Хороший такой парень, добросовестный. Она и его посылала отключать мне свет. А он спрашивал ее: а почему я ее должен отключать? На это же должен акт составляться. И она ему тогда сказала: не будешь отключать - ты у нас не работаешь. И она его выкинула и даже, говорят, не заплатили ему зарплату. И вместо Димы взяла вот этого, временного электрика, Егорова.

- Вы его знали раньше? Он же тоже вроде бы из вашего СНТ?

- Я с ним раньше не общалась, никогда до этого не разговаривала. Он приходил платить членские взносы, помню, но не более, у меня их тысяча человек было, со всеми же не будешь разговоры говорить.

- А в этот вечер он пришел к вам трезвый.

- Он уже подвыпивший был. И мне кажется, что он уже был накрученный. Я даже сейчас так думаю, что он шел намеренно. Он когда ко мне пришел, хвастался, что у него есть ружье. Я его спрашиваю: наверное зарегистрированное? И что ты с ним хочешь делать?

- И как раз у вас убитые в гостях были...

- Да, ребята пошли домой — Паша, Саша Редин и Вера, пошли к себе домой, на Парковую. А электрик этот - на машине своей красной тоже поехал и еще освещал им дорогу. Как там дальше получилось, я не знаю. Может, они к Славе Савельеву зашли, они тоже знали друг друга. Они часто сидели вместе, шашлыки жарили, разговаривали. Слава тоже погиб. А может, сразу к Ване Загорняну пошли и Слава там был, не могу сказать точно. Поубивали всех у Вани Загорняна в доме. Там все были, и жена Ванина тоже. И только Славина девушка жива осталась, спряталась. Я так думаю, что обратно электрик этот оттуда шел и нас убивать. Но, наверное перепутал дом и к соседу зашел, к Яковлеву, а надо было идти в другую сторону. А мы внизу спали в доме и я ничего вообще не слышала — ни выстрелов, ничего. И только в шесть утра узнала, что произошло. Теперь я тоже боюсь.

- Почему? Его же уже задержали.

- Когда правление и председатель приходили забирать у меня документы, они мне угрожали. Кричали мне: отдай по-хорошему, иначе будет по-плохому. Это было еще в том году. Вот и вышло по-плохому. Разве так можно?

- То есть, вы считаете, что электрика могли они накрутить?

- Я думаю, что его специально на разборки послали. Знаете что? Я вспомнила: если у убитой Веры Смирновой изымут телефон, то там есть разговор, в котором говорится, как Лобанова хвасталась, что у нее все здесь повязано — и полиция, и депутаты. И видео там есть. Запись была сделана в прошлом году. А Вера, Паша — это мои друзья и они всегда были за меня, потому что знали, что здесь к власти пришли те, кому земли нужны.

- У Смирновых осталась дочь. Вы ее знаете?

- Ой, Полину ? Да конечно знаю! Такая девочка хорошая. Учится в Москве, на красный диплом идет. И школу закончила с отличием. Такая беда теперь, сразу двоих родителей лишилась...

Звонок «МК» застал Полину Смирнову в тот момент, когда она ехала в Редкино на электричке. Девушка сообщила, что ей 22 года, больше никого из близких родственников у нее не осталось. Ей сообщили о произошедшем, но что именно случилось, она не знала.

Мама с папой еще не были на пенсии, они все время там на даче жили... - стала рассказывать девушка, но большего сказать оказалась не в силах — заплакала, извинилась и положила трубку.

Читайте материал "Появились данные расстрелянных в Тверской области: среди погибших семья Смирновых"